Italia-Austria, i precedenti: Azzurri imbattuti dal 1960

L‘Italia ha chiuso il girone di UEFA EURO 2020 a punteggio pieno e va a Londra per sfidare l’Austria, all’esordio nella fase a eliminazione diretta.

Mentre l’Italia ha vinto tre partite su tre senza subire gol ed è passata come prima del Gruppo A, la vittoria alla terza giornata sull’Ucraina ha permesso all’Austria di arrivare seconda nel Gruppo C dietro l’Olanda. È la prima volta che gli austriaci superano la fase a gironi degli Europei in tre partecipazioni.

La vincente di questa partita a Wembley affronterà il Belgio o i campioni in carica del Portogallo ai quarti di finale il 2 luglio a Monaco di Baviera.

L’Austria ha vinto 12 delle 36 partite giocate contro l’Italia. Tuttavia, non batte gli Azzurri dal dicembre 1960, quando ha vinto 2-1 in un’amichevole a Napoli; il bilancio successivo da quella gara è di 3 pareggi e 10 sconfitte.

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale ad agosto 2008, 2-2 in amichevole a Nizza. L’Austria era andata sul 2-0 con i gol di Emanuel Pogatetz (14′) e Marc Janko (39′), salvo essere rimontata da una rete di Alberto Gilardino (45’+1′) e un autogol di Ramazan Özcan (67′).

Questo è il terzo confronto valido per un Europeo tra le due squadre; i campioni in carica dell’Italia avevano vinto 2-1 a Vienna e pareggiato 2-2 a Roma nelle qualificazioni ai Campionati Europei UEFA del 1972. In quell’occasione, l’Austria è stata eliminata, mentre l’Italia ha superato il girone come seconda. In seguito è arrivata ai quarti, perdendo contro il Belgio nel doppio confronto.

Le squadre si sono affrontate in quattro edizioni dei Campionati del Mondo. L’Italia ha vinto 1-0 nella semifinale del 1934, conquistando poi il titolo, e si è imposta anche nelle fasi a gironi del 1978, 1990 (1-0) e a Francia ’98 (2-1). Quest’ultima è la più recente sfida ufficiale tra le due nazionali.

