Italia-Austria finisce 0-0, si va ai supplementari a Wembley

A Wembley si affrontano Italia ed Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020.

Il primo squillo è di Spinazzola, al 12′ l’esterno della Roma punta Lainer all’altezza del lato sinistro dell’area di rigore: doppio passo e tiro potente con il mancino, ma il pallone termina sul fondo.

Al quarto d’ora Insigne prova il suo classico tiro a giro, Bachmann vede partire la conclusione e la blocca agevolmente. Due minuti più tardi è di Barella l’occasione più grande per gli azzurri: Spinazzola supera ancora una volta Lainer sulla sinistra e mette in mezzo. Sulla palla arriva il centrocampista dell’Inter che rilascia una rasoiata, ma trova una bella respinta di piede da parte di Bachmann.

L’Austria prova a rendersi pericolosa con Arnautovic, conclusione dal limite dell’area che sorvola la traversa difesa da Donnarumma.

Al 32′ tiro improvviso di Immobile dalla lunga distanza che prende in pieno il palo, nel finale di parziale altro tentativo di Spinazzola, il rasoterra del giocatore della Roma viene deviato in corner dal portiere austriaco.

Finisce a reti bianche un primo tempo con l’Italia padrona del campo, tanta spinta ma è mancato il gol agli uomini di Mancini.

Nella ripresa ci prova l’Austria su calcio di punizione dal limite, Alaba calcia col suo mancino ma il pallone è alto sulla traversa.

Ci provano prima Sabitzer e poi Arnautovic, al 66′ arriva il gol proprio con Arnautovic sul secondo palo, abile di testa a superare Donnarumma sul bel cross di Lainer. Il signor Taylor annulla per fuorigioco dopo un lungo check del VAR.

Al 73′ Insigne viene servito nello spazio, sterza e conclude a giro ma ampiamente a lato della porta avversaria.

L’Italia appare nervosa e distratta e rischia anche il calcio di rigore, quando Pessina abbatte Lainer in area, ma il calciatore austriaco partiva da una posizione di offside.

All’82’ Spinazzola crossa al centro e Berardi è solo sul secondo palo, il pallone è un po’ alto e prova una complicata rovesciata, conclusione sbilenca. Finisce 0-0 dopo i 90′ regolamentari, si va ai supplementari per decidere Italia-Austria. Foto: Twitter Euro 2020