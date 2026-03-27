Italia attesa da un clima infuocato, la federazione bosniaca: “Già venduti tutti i biglietti”

27/03/2026 | 11:16:00

La Bosnia aspetta l’Italia in un clima che sarà a dir poco incandescente. La federazione bosniaca ha già annunciato infatti che sono stati venduti tutti i biglietti per la partita in programma martedì sera: “Informiamo i tifosi che tutti i biglietti per la prossima partita contro l’Italia sono esauriti. Grazie per il vostro straordinario interesse e supporto per i nostri Dragons” si legge nella nota ufficiale diramata in questi minuti.

foto x uefa euro