Italia-Armenia, le ultimissime sulle probabili formazioni

L’Italia torna in campo domani a Palermo per l’ultima gara di qualificazione ai prossimi Europei contro l’Armenia. Mancini dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3 con Sirigu tra i pali, Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli e Biraghi nella linea difensiva; Jorginho in cabina di regia con Castrovilli e Tonali ai suoi lati; Zaniolo e Chiesa a supporto di Immobile (favorito su Belotti) nel tridente offensivo. Khashmanyan, privo di Mkhitaryan, sarebbe intenzionato a rispondere con il 5-4-1: Hayrapetyan in porta; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan e K.Hovhannisyan nel pacchetto arretrato; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan e Vardanyan a centrocampo e Karapetyan sarà l’unica punta in avanti. Appuntamento alle 20:45 allo stadio Renzo Barbera.

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Castrovilli, Jorginho, Tonali; Zaniolo, Immobile, Chiesa. Allenatore: Mancini.

Armenia (5-4-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, K.Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Vardanyan; Karapetyan. Allenatore: Khashmanyan.

Foto: vivoazzurro