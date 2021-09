Italia, altro pareggio: è 0-0 con la Svizzera. Jorginho sbaglia un rigore

Al St. Jakob-Park di Basilea si affrontano Svizzera e Italia per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Meglio gli Azzurri con Immobile e Insigne pericolosi fin dai primi minuti, Berardi sciupa un contropiede fulmineo al 19′, ma calcia addosso a Sommer. Al 35′ ancora vicino al gol il capitano del Napoli con il suo ormai celebre tiro a giro dal limite dell’area di rigore. Brivido nel finale con gli elvetici che sfiorano il vantaggio con Akanji su colpo di testa.

Buon primo tempo della squadra di Mancini, ma si rientra negli spogliatoi a reti bianche.

Nella ripresa arriva subito una grande chance per gli azzurri, calcio di rigore per fallo di Ricardo Rodriguez su Berardi: il solito Jorginho si incarica della battuta, ma Sommer indovina il lato e para la debole conclusione del centrocampista del Chelsea.

Ancora Insigne trova il portiere svizzero sulla sua conclusione, questa volta Sommer para in due tempi. Nel finale Zakaria prova il colpaccio per i biancorossi ma trova la respinta in tuffo di Donnarumma.

Foto: Twitter Euro 2020