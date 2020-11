Italia, alle Final Four di Nations League tutto è possibile

Ventidue risultati utili consecutivi per l’Italia, il primo posto in un girone così di Nations League è un bel risultato, le prestazioni offerte fanno ben sperare in quanto c’è una squadra che diverte e si diverte in campo esprimendo un buon gioco.

Con un Insigne così, un Bastoni che cresce, Belotti e Immobile sempre pronti a dare il loro contributo in zona gol, e Barella che macina chilometri a centrocampo non costa davvero nulla sognare, le Final Four di Nations League, in programma nell’ottobre 2021 a Torino e Milano, sono un obiettivo raggiungibile che potrebbe dare ulteriore fiducia in vista dell’Europeo.

Foto: Twitter Vivo Azzurro