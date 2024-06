Il tedesco Zwayer è stato designato come arbitro di Italia-Albania, partita d’esordio degli Azzurri di Luciano Spalletti all’Europeo, che prenderà il via domani sera con Germania-Scozia. In questa stagione il tedesco ha diretto ha diretto 18 gare di Bundesliga e 4 di Champions League.

Foto: twitter Azzurri