Italia ai playoff per la terza volta. Nei precedenti bilancio agrodolce

L‘Italia non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali 2022 in maniera diretta, dopo la fase a gironi. E’ la seconda volta consecutiva che accade agli Azzurri, la terza volta nella sua storia.

Per la terza volta, quindi, gli Azzurri dovranno affrontare gli spareggi se vorranno giocare i Mondiali. Nei due precedenti il bilancio è alla pari, ovvero una qualificazione e una eliminazione.

Positivo è il primo precedente, risalente al 1997: il pass per Francia 1998 venne conquistato grazie all’1-0 inflitto alla Russia al San Paolo di Napoli il 15 novembre. A segnare fu Pierluigi Casiraghi, mentre all’andata disputata nel gelo di Mosca, con tanto di esordio in azzurro di Buffon, finì 1-1, con le reti di Vieri e un’autorete di Cannavaro.

L’ultimo precedente è molto recente, datato 2017, quando la Svezia eliminò gli Azzurri guidati da Ventura. Sconfitta per 1-0 all’andata e 0-0 a San Siro tra le lacrime amare.

Da questa edizione niente più match di andata e ritorno contro un’unica squadra ma una formula ancora più diretta e spietata per una nuova modalità che non permette il minimo errore (qui per leggere il nuovo regolamento).

Per l’Italia il desiderio e la voglia di riscattare la delusione di 4 anni fa. E Russia e Svezia sono tra le possibili avversarie che gli Azzurri possono incontrare.

Foto: Twitter Italia