Italia ai playoff da testa di serie: sorteggi, date e i possibili avversari

L’Italia non ce l’ha fatta a qualificarsi direttamente a Qatar 2022. Un primato nel girone ceduto alla Svizzera proprio nell’ultima gara del calendario e ora per gli Azzurri si prospettano i playoff che però avranno una modalità differente rispetto a quelli di quattro anni fa. Non ci sarà più un doppio confronto (andata e ritorno) bensì tre gironi da quattro squadre. Tra queste 12 (le 10 seconde più le due di Nations League) solo in tre passeranno al Mondiale. I sorteggi saranno il 26 novembre alle 17 a Zurigo.

LE TESTE DI SERIE: In questa categoria ci saranno le nazionali che hanno fatto più punti nei gironi di qualificazione. L’Italia lo sarà assieme a sicuramente Portogallo, Russia, Scozia. Con le gare di domani usciranno le altre due. In ogni girone ci saranno quindi due teste di serie che sfideranno in semifinale due non teste di serie in gara unica.

LE DATE DEI PLAYOFF: le due semifinali dei quattro gironi si disputeranno il 24 e 25 marzo 2022, mentre le tre finali il 28 e 29 dello stesso mese. Le teste di serie giocheranno la semifinale in casa mentre la finale in un campo determinato dal sorteggio.

RIASSUNTO POSSIBILI AVVERSARI: Portogallo, Finlandia o Ucraina, Galles, Scozia, Olanda o Turchia o Norvegia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria, Repubblica Ceca, Svezia.

Ribadiamo che l’Italia, essendo sicura testa di serie, non affronterà in semifinale un’altra testa di serie, come ad esempio il Portogallo. Questo possibilità ci sarebbe soltanto nell’atto finale del girone.

