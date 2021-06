Italia, adesso la grande bellezza. Con le “riserve” sarà più bello

La Nazionale di Roberto Mancini affronterà domani l’ultimo scoglio della fase a gironi. Alle 18 allo stadio Olimpico ci sarà il Galles di Gareth Bale, secondo in classifica che può soffiare il primo posto agli Azzurri. Ma in questo Europeo l’Italia sta dando risposte importanti. Due 3-0 a Roma e domani può chiudere in bellezza vincendo la terza partita proprio in quella “Grande Bellezza”, Roma, prima di emigrare nelle altre città europee per la fase a eliminazione diretta. Ottenere 9 punti su 9, magari con nessuna rete subita potrebbe essere un vero capolavoro da parte di Mancini. Se dovesse arriverare l’en plein, ci sarà con un’Italia rimaneggiata sia per dare respiro a qualche affaticato sia per dare spazio a qualche elemento che può essere molto utile nel proseguo del torneo. Sarà anche più bello poter dare delle risposte con qualche cambio e potersi giocare la fase finale a eliminazione diretta con una condizione ottimale.

Foto: Twitter Euro 2020