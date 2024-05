Istvan Kovacs, l’arbitro della finale Atalanta-Bayer Leverkusen

L’arbitro che dirigerà la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, sarà il romeno Istvan Kovacs. Arbitro internazionale dal 2010, è stato selezionato in passato per gli Europei 2020 e nominato per i prossimi del 2024. Quest’anno ha già arbitrato otto partite di Champions League e due di Europa League. Per lui, sarà la seconda finale europea in carriera, dopo quella diretta nel 2022 in Conference League tra Roma e Feyenoord.

Foto: Instagram Istvan Kovacs