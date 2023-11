Istigazione all’odio razziale: arrestato Atal del Nizza

Secondo quanto riporta L’Equipe, Youcef Atal, calciatore del Nizza, è stato arrestato per istigazione all’odio razziale per motivi religiosi. Il calciatore si trova in custodia cautelare da ieri sera. Il 27enne difensore algerino è stato accusato dopo alcune pubblicazioni sui social relative al conflitto tra Israele e Palestina. Aveva addirittura diffuso un video propagandistico di un canale vicino al fondamentalismo islamico, in cui si inneggiava alla strage di ebrei.

Foto: logo Nizza