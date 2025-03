ISSA DOUMBIA, DAGLI INIZI ALL’ALBINOLEFFE ALLA SERIE A COL VENEZIA. ORA IL SOGNO AZZURRO

La storia di Issa Doumbia è il sogno di ogni bambino che si avventura nel mondo del calcio. Fino a pochi mesi fa, Doumbia, nato da genitori ivoriani, giocava in Serie C, nell’Albinoleffe, poi un doppio salto fino al Venezia di Eusebio Di Francesco. E, adesso, c’è stato anche l’esordio con la maglia della Nazionale italiana U21, proprio nel “suo” stadio – al Pier Luigi Penzo di Venezia – contro l’Olanda.

La famiglia Doumbia è arrivata in Italia in momenti diversi: prima il papà, di professione camionista, poi nel 2000 la mamma. E nel 2003 è nato Issa, attaccatissimo alla famiglia: “Senza di loro, e senza mio fratello, non saprei cosa fare: mio padre mi ha messo in testa il pallone come riferimento, io invece mi ispiro a Pogba. Forza fisica e corsa sono i miei punti di forza, e se devo scegliere un ruolo ideale dico la mezzala di destra in un centrocampo a tre”.

Cresciuto nell’Albinoleffe: dai Pulcini fino alla Primavera 3 con una parentesi alla US Ciserano. L’esordio in prima squadra con i blucelesti arriva nella stagione 2020/2021 contro il Pro Vercelli al secondo turno di Coppa Italia di Serie C. La prima rete tra i professionisti, invece, è datata 20 febbraio 2022 nel match con la Pergolettese. Issa, ceduto a titolo definitivo (il contratto durerà fino al 2029) per circa un milione di euro, ha tutti i numeri per farcela con le sue 82 presenze, 4 reti e 5 assist. “Vorrei ringraziare la società per la fiducia concessami e per come hanno tutti creduto in me” aveva sottolineato Doumbia nel suo ultimo commento da giocatore dell’AlbinoLeffe lo scorso giugno. “Sin dal primo giorno, da quando ho messo piede sui campi della società, sono stato accolto come in una famiglia”.

Sotto la guida di Eusebio Di Francesco ha già collezionato 16 presenze in Serie A, con debutto lo scorso 25 agosto 2024 in Fiorentina-Venezia. Un percorso in continua crescita, fino a meritarsi la chiamata azzurra dell’Under 21. La prima sfida contro l’Olanda ha visto gli Azzurrini uscire sconfitti per 2-1 contro i pari età dell’Olanda, con Doumbia che è subentrato nella ripresa al posto di Giovanni Fabbian.

Foto: Instagram Doumbia