Israele, Solomon: “Se dico ciò che penso sull’Irlanda mi squalificherebbero. Il nostro paese è dieci volte migliore del loro”

28/09/2026 | 15:35:30

Manor Solomon, capitano della Nazionale israeliana e da gennaio a giugno 2026 alla Fiorentina, ha commentato duramente il comportamento dei giocatori irlandesi al termine della sfida di Nations League giocata in Ungheria, a Debrecen. Le parole a Sport5: “Abbiamo un paese dieci volte migliore del loro, più forte. Un paese straordinario con persone straordinarie. Siamo orgogliosi di indossare la maglia della Nazionale e di essere israeliani. Siamo orgogliosi del nostro stato e dei nostri soldati, amiamo il nostro paese e sarà sempre così. Se dico ciò penso degli irlandesi, probabilmente verrei sospeso per qualche partita”.

Foto: Instagram Solomon