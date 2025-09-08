Israele, il cammino della prossima avversaria dell’Italia

08/09/2025 | 15:15:48

Israele guarda osserva il Gruppo I di Qualificazioni ai Mondiali da una posizione privilegiata. Attualmente 2ª (con una partita in più), la prossima avversaria dell’Italia ha dato un altro chiaro segnale con l’ultima netta vittoria ai danni della Moldova. Una sola sconfitta rimediata in questo girone per mano della Norvegia capolista (12 punti) guidata da Haaland & Co., e tre successi permettono alla Nazionale di Shimon di mantenere la scia dei norvegesi e un distacco dalle inseguitrici. A causa della situazione in Medio Oriente, la gara si giocherà al Nagyerdei Stadion di Debrecen e sarà un crocevia importante per gli azzurri. Un risultato diverso dalla vittoria potrebbe creare un distacco netto dalla prima posizione, compromettendo così le possibilità di qualificazione al Mondiale.

Foto: Instagram Nazionale Israele