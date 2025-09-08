Israele-Italia, le formazioni ufficiali

08/09/2025 | 19:35:14

In vista del match di questa sera tra Israele e Italia, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Israele (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E. Peretz, Do. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. All.: Shimon. Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. All.: Gattuso.

Foto: Instagram Azzurri