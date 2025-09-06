Israele, i giocatori chiave della prossima avversaria dell’Italia

06/09/2025 | 13:50:51

Nel match valido per il Girone I delle qualificazioni al Mondiali, Israele ha battuto la Moldova con un sonoro 4-0, grazie alle reti di Peretz, Solomon, Baribo e Gloukh. Una vittoria che permette a Israele, seconda nel girone con tre punti di vantaggio (e una partita in più) sull’Italia, di mettere pressione agli uomini di Gennaro Gattuso. Della rosa selezionata da Ran Ben Shimon bisognerà tenere d’occhio diversi elementi, tra cui il sopracitato Manor Solomon del Villarreal (in prestito dal Tottenham), autore di un gran finale di stagione al Leeds. Mohammad Abu Fani e Dan Biton chiudono il terzetto dei giocatori che andranno attenzionati dalla retroguardia azzurra.

Foto: Instagram Solomon