Israel: “Non vedo l’ora di affrontare la Juve. Mondiale? Penso a far bene con il Torino”

05/09/2025 | 13:15:49

Nell’intervista odierna presente sui canali ufficiali del Torino, il portiere Franco Israel ha parlato del suo passato e del presente in maglia granata. Le dichiarazioni salienti: “I tifosi dello Sporting e la società mi hanno fatto un video dimostrandomi grande affetto, li ringrazio davvero: è stata una parte importante della mia crescita, sono grato a loro. Ciò che cerco nelle squadre è di lasciare un bel ricordo, non solo come professionista ma anche come uomo. Abbiamo questa passione che è un lavoro, voglio sempre lasciare bei ricordi. E cercherò di farlo anche qui al Toro”. Sul derby contro la Juventus: “Il derby è importante, ho fatto le giovanili alla Juve e si sente che in quelle sfide c’è un’aria diversa. Tutti i tifosi mi parlano del derby, ora per la prima volta sarà all’ultima giornata: giocheremo in casa nostra, dovremo fare bene e non vedo l’ora”. Sul Grande Torino: “A Lisbona tutti conoscono la storia, l’ultima gara fu proprio contro il Benfica. Al Filadelfia il Grande Torino hanno vinto tanti trofei, oggi ci alleniamo lì e si vede ancora la parte vecchia dello stadio: abbiamo stampati i nomi degli Invincibili, per noi è un’emozione. E sapere la storia è importante”. Sull’obiettivo Mondiale: “Fare bene qui è importante, la Serie A è difficile: giocare partite di questo livello ti permette di stare nel giro della Nazionale. Tutti i giocatori hanno il sogno del Mondiale, è importante fare bene prima per il Toro e poi per questo obiettivo”.

Foto: X Torino