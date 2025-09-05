Israel: “Mi volevano in Arabia, Messico e Brasile, ma ho scelto la Serie A”

05/09/2025 | 13:00:47

Nell’intervista odierna presente sui canali ufficiali del Torino, il portiere Franco Israel ha parlato della sua nuova esperienza in maglia granata. Le dichiarazioni salienti: “Sono contento di essere qui, ne approfitto per ringraziare i dirigenti e lo staff tecnico per l’opportunità e la fiducia. Torino è nel mio destino: la prima città che mi ha accolto in Italia è stata questa, poi sono andato a Lisbona, adesso torno qui. È nel mio destino”. Sul mercato: “Il mio manager ha svelato che avevo offerte in Arabia, Messico e Brasile, ma con quando è uscito l’interesse del Toro non ho avuto dubbi. Volevo giocare in Serie A, mi è rimasto quel desiderio. È un campionato importante, poi il Toro è un grande club: ho detto che volevo venire a tuti i costi. È il momento giusto per me, ho fatto partite di livello a Lisbona e sono cresciuto. Ora era giusto fare un passo in avanti e venire al Toro e in Serie A. È una sfida che volevo affrontare.

Foto: X Torino