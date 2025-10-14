Israel: “Il Torino è stata la scelta giusta. Nell’ anno del Mondiale è importante giocare con continuità”

14/10/2025 | 15:30:11

Franco Israel, portiere del Torino, ha parlato ad Auf Tv sulla scelta della proposta granata.

Queste le sue parole: “È stato un cambiamento che dovevo fare perché negli ultimi mesi non avevo giocato molti minuti e avevo bisogno di continuità. Essendo l’anno dei Mondiali, era importante trovare una squadra che mi permettesse di farlo. Sono arrivato in un campionato importante come la Serie A e penso di aver preso una buona decisione”.

Foto: sito Torino