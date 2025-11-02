Ismajli: “Il derby? La vittoria manca da tanto. I tifosi ci daranno un sostegno incredibile, speriamo di fare il meglio possibile”

02/11/2025 | 18:15:37

Il giocatore del Torino, Ardian Ismajli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Pisa. Queste le sue parole:

“Il primo tempo? Per i tifosi è stato divertente…Abbiamo fatto malissimo per mezz’ora, abbiamo subito due gol evitabili ma questo è il calcio. Era importante reagire, abbiamo pareggiato e avevamo la gara in mano. Va bene così, la Serie A non è facile e ora vogliamo evitare gli errori. Il derby? Sarà il mio primo…Scendiamo in campo, facciamo il nostro lavoro: sappiamo che la vittoria manca da tanto, vediamo cosa può succedere sabato. Siamo tutti pronti. Sappiamo cosa significa questa stracittadina, non c’è tanto da dire. I tifosi ci daranno un sostegno incredibile, speriamo di fare il meglio possibile”.

Foto: X Torino