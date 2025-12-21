Ismajli: “Con Baroni siamo migliorati molto nell’ultimo mese. Io posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa”

21/12/2025 | 18:12:06

Ismajli ha parlato in conferenza stampa dopo il successo del Torino contro il Sassuolo: “Abbiamo meritato di vincere. Nell’ultima settimana abbiamo portato a casa 6 punti, non abbiamo preso gol, è un grande risultato. Ora guardiamo avanti. Per me non è un problema, posso giocare a destra e a sinistra, l’anno scorso a Empoli ho fatto il centrale, non ho problemi. Posso giocare in qualsiasi zona. Noi dietro siamo compatti anche se abbiamo preso tanti gol ma abbiamo fatto 7 clean sheet, siamo compatti ma non solo la difesa, tutta la squadra. Più tempo passiamo insieme e più la squadra diventa forte perché nell’ultimo mese siamo riusciti a capire tante cose dal mister. Lui è nuovo, anch’io, anche altri calciatori, ora siamo davvero troppo”.

Foto: X Torino