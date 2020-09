Ismajli allo Spezia: confermate le indiscrezioni di stamattina dalla Croazia

Ardian Ismajli allo Spezia. Confermate le indiscrezioni di stamattina (alle 8:20) provenienti da “Dalmatinski portal”, un sito croato, che davano la trattativa in dirittura d’arrivo. Stiamo parlando di un difensore centrale di quasi 24 anni, a lungo punto di forza dell’Hajduk Spalato, e che ha collezionato undici presenze con la nazionale albanese. Ora lo Spezia per la prima esperienza in Serie A, operazione da circa due milioni.

Foto: Instagram personale