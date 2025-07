Ismajli al Torino: affare fatto, chiusura in una settimana

04/07/2025 | 17:59:31

Una settimana abbondante per chiudere Ismajli al Torino. Una nostra esclusiva del 26 giugno quando a sorpresa vi avevamo fatto il nome dell’ex Empoli per la difesa granata. Avevano aggiunto, proprio nelle ultime 24 ore, che il Torino avrebbe deciso di procedere con Ismajli a prescindere dalla decisione di Coco di andare in Qatar per non correre il rischio di perdere lo specialista kosovaro naturalizzato albanese. Infatti, il Torino procederà con il contratto triennale a suo tempo concordato e Coco potrà decidere con calma il suo futuro.

Foto: logo Torino