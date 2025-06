Ismajili-Torino, conferme totali (due giorni dopo)

27/06/2025 | 23:40:00

Il Torino dovrà organizzare il mercato in entrata dopo aver formalizzato la cessione di Samuele Ricci al Milan. Un obiettivo per il centrocampo, come raccontato da Gianluigi Longari è Matteo Pessina, in uscita dal Monza e che cerca un’altra occasione in Serie A. Ma intanto la notizia, confermando la nostra esclusiva di qualche giorno fa, è rappresentata dall’operazione in dirittura per Ismajili, ex Empoli, per la difesa. Affare a parametro zero, piace sempre Idzes (c’è concorrenza in A), in attesa che esca Coco. Per le fasce offensive piacciono sempre Ngonge e Oristanio.

Foto: sito Torino