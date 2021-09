ISMAILA SARR, UN CRACK PRONTO PER IL GRANDE SALTO

Il Watford è una neopromossa in questa Premier League 2021-22, la squadra di Pozzo nelle ultime stagioni ha vissuto un’altalena tra retrocessioni e risalite e nell’annata da poco iniziata vuole invertire questa tendenza.

Per farlo si deve aggrappare al suo talento, Ismaila Sarr, autore di una doppietta nel successo ottenuto ieri sul campo del Norwich (3-1), portandosi così a 6 punti dopo le prime cinque giornate.

Ismaila Sarr nasce a Saint-Louis il 25 febbraio del 1998, è un attaccante senegalese del Watford e nel giro della Nazionale.

Inizia la sua carriera in patria nella Generation Foot di Dakar, dopo averci militato dal 2009 al 2016 si trasferisce in Francia al Metz, neopromosso in Ligue 1, esordendo nella massima serie transalpina il 13 agosto 2016.

Il primo centro arriva a febbraio 2017 contro il Digione, in 33 presenze tra le varie competizioni mette a registro cinque reti.

Nell’estate di quell’anno il Rennes lo acquista a titolo definitivo per 17 milioni di euro, scelta che fa discutere in quanto su di lui c’era il Barcellona.

Il 28 aprile 2019 Sarr alza il suo primo trofeo della carriera: si tratta della Coppa di Francia vinta ai danni del PSG.

L’esperienza al Rennes termina con 77 presenze, 18 gol, 16 assist e un trofeo. Nell’estate 2019 il Watford sborsa 30 milioni per il suo cartellino e lo porta in Inghilterra.

Il primo anno con la maglia degli Hornets coincide con una dolorosa retrocessione all’ultima giornata, poi la risalita grazie al secondo posto in Championship. Ora Sarr ha una seconda chance di mostrare a tutti il suo valore in Premier.

E le due reti messe a segno ieri fanno luce sulle sue caratteristiche da attaccante vero, rapido e con il senso del gol.

185 cm per 76 kg, alto e veloce, grande assist-man e capace di liberare spazio ai compagni impegnando i difensori avversari. Ottimo colpo di testa, abile nel dribbling e rigorista.

Sarr è anche un punto fisso del Senegal, già a 17 anni prende parte alla Coppa d’Africa Under 23, chiusa al 4° posto dopo i ko con Nigeria e Sudafrica.

Nel settembre 2016 fa il suo esordio con la Nazionale maggiore nel 2-0 contro la Namibia a Dakar.

Il Ct Aliou Cissé lo porta con sé ai Mondiali di Russia 2018, finora con i colori del suo Paese il classe 1998 ha colpito sei volte il portiere avversario in 34 presenze.

Sarr è un attaccante in crescita continua, la stagione appena iniziata può essere quella della svolta decisiva della sua carriera. Il ragazzo è pronto per il grande salto, nel frattempo ha il compito di salvare il Watford.

