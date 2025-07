Ismael Koné e il Sassuolo: lo manda De Zerbi

26/07/2025 | 13:40:35

Il Sassuolo si prepara ad accogliere Ismael Koné, centrocampista classe 2002 in uscita dall’Olympique Marsiglia. Confermata l’anticipazione di Footmercato di stamattina, operazione in prestito con diritto di riscatto per circa 12 milioni che diventa obbligo in caso di salvezza degli emiliani. Su Koné c’erano altre club, anche italiani, ma il Sassuolo l’ha spuntata. Lo manda Roberto De Zerbi, che dal Sassuolo ha spiccato il volo, che aveva avuto Koné a Marsiglia fino a febbraio quando aveva dato il via libera per il prestito al Rennes.