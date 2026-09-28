Islanda, Gudmundsson lascia il ritiro: al suo posto convocato Helgason dal Venezia

28/09/2026 | 13:54:53

Il Venezia ha comunicato la convocazione da parte della Nazionale islandese del centrocampista Thórir Jóhann Helgason che sostituirà l’infortunato Albert Gudmundsson.

Ecco il comunicato:

“Il Venezia FC comunica che il giocatore Thórir Jóhann Helgason è stato convocato dalla nazionale dell’Islanda per partecipare alle prossime sfide di UEFA Nations League. Dopo il pareggio nella prima giornata per 1-1 contro l’Estonia, ora per la selezione guidata dal Ct Arnar Gunnlaugsson, sono in programma tre altre sfide del gruppo C4”.

Foto: sito Venezia