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Islanda, Gudmundsson lascia il ritiro: al suo posto convocato Helgason dal Venezia

28/09/2026 | 13:54:53

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Il Venezia ha comunicato la convocazione da parte della Nazionale islandese del centrocampista Thórir Jóhann Helgason che sostituirà l’infortunato Albert Gudmundsson.
Ecco il comunicato:
“Il Venezia FC comunica che il giocatore Thórir Jóhann Helgason è stato convocato dalla nazionale dell’Islanda per partecipare alle prossime sfide di UEFA Nations League. Dopo il pareggio nella prima giornata per 1-1 contro l’Estonia, ora per la selezione guidata dal Ct Arnar Gunnlaugsson, sono in programma tre altre sfide del gruppo C4”.
Foto: sito Venezia