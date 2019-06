Isla, l’agente: “Pronti a trattare con la Fiorentina”

Alejandro Santisteban, agente di Mauricio Isla, ha parlato ad haber3.com del suo assistito e di come il centrocampista cileno vedrebbe di buon occhio l’interesse della Fiorentina. “Mauricio ha ancora un altro anno di contratto con il Fenerbahce, ma l’interesse della Fiorentina fa certamente piacere al giocatore. Si è trovato bene in Italia ed in passato è già stato contattato dalla società, chissà che la situazione non possa cambiare ora. Se dovesse arrivare un’offerta da parte dei viola, parleremo volentieri con il club”.

Foto sporize.com