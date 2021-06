Iscrizioni Serie C, trema la Casertana. Il Catania ce la fa

Le domande per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C sono state presentate, adesso tocca alla Figc che dovrà esaminare il tutto e dare una risposta entro l’8 luglio, poi spazio ai ricorsi e decisione definitiva entro il 15 luglio. a Gazzetta dello Sport ha analizzato le varie situazioni, partendo da quella spinosa del Catania, che ha consegnato documentazione e soldi per l’iscrizione grazie al sostengo della città e l’aiuto di imprenditori e una società maltese che hanno contribuito sensibilmente a toccare quota 800 mila, la cifra che mancava.

La situazione più complicata è invece quella della Casertana, alle prese fino all’ultimo con la difficoltà a ottenere la fideiussione da 350mila euro (inseguita anche attraverso istituti di credito on line). Una domanda incompleta non può essere più integrata: in caso di bocciatura della Covisoc, scatterebbe l’esclusione. La Paganese ha provato a ottenere in extremis l’ok dall’Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito. Non è detto che ci sia riuscita. Nel momento in cui dovessero essere state presentate tutte le domande di iscrizione, a prescindere dalla loro bontà, non ci sarebbe spazio per le riammissioni. I posti vacanti verrebbero riempiti attraverso la graduatoria dei ripescaggi (alternanza tra partecipanti ai playoff di D e retrocesse dalla C).