Iscrizione Messina in bilico. Il sindaco: “Incontro positivo col presidente. Siamo sereni”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha parlato ai canali ufficiali del club siciliano, in merito all’iscrizione del club in Serie C.

Queste le sue parole: “E’ stato un incontro lungo e sicuramene proficuo. Il calcio a Messina è molto sentito ed è importante per tutta la città e non soltanto per gli sportivi. Il presidente mi ha posto una serie di tematiche che già conoscevamo. La società si prenderà il tempo necessario per rinnovare un atto d’amore nei confronti della città, come è già avvenuto in passato. Sono convinto che arriverà la fumata bianca”.

C’è poi un mea culpa sulla questione degli stadi: “Gli impianti sono l’elemento preponderante. Abbiamo perso ad aprire l’occasione importante dei fondi Pnrr. Serviva una programmazione diversa e ora dobbiamo ragionare diversamente. Ci sono state manifestate delle criticità che dobbiamo risolvere. Al presidente ho dato grande disponibilità e l’ho ringraziato per il suo impegno passato. La risposta dell’imprenditoria locale è stata tiepida ed ovviamente legittimamente Sciotto fa altri ragionamenti e da qui la proposta provocatoria di mettere in vendita a un euro la società, che non fa certo un imprenditore”.

Foto: Logo Messina