Isco-Solari rottura totale: lo spagnolo non convocato contro il Valladolid

Il conflitto interno del Real Madrid tra Solari e Isco non intende placarsi. Dopo la frecciatina lanciata ieri dal tecnico delle merengues ai danni dello spagnolo: “Per giocare deve essere in forma e mantenerla”, ora arriva anche la mancata convocazione. Tramite il proprio profilo twitter la squadra spagnola ha svelato i 19 convocati che prenderanno parte alla gara di stasera contro il Valladolid e tra questi non compare il nome di Isco.

Foto: Marca