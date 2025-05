Isco: “Siamo addolorati. Il calcio non perdona, gli errori si pagano”

28/05/2025 | 23:45:42

La finale di Conference League va al Chelsea di Enzo Maresca con il risultato di 4-1 a Breslavia, in Polonia. Il centrocampista e capitano dei verdiblancos di Pellegrini, l’ex Real Madrid Isco, ha parlato in seguito alla batosta incassata: “Siamo addolorati”, le prime sensazioni proposte ai microfoni di Marca. “Un risultato troppo pesante rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. Il calcio non perdona. Abbiamo fatto un buon primo tempo, in cui loro hanno avuto pochissime occasioni. Nella ripresa ci hanno travolto. Siamo molto dispiaciuti. Ci siamo andati vicini, ma non siamo stati capaci di sfruttare il vantaggio nel punteggio. È qualcosa che ci ha penalizzato per tutta la stagione. In una finale europea, gli errori si pagano molto cari”.

Con un’ammissione di fondo: “Credo che ci siamo un po’ rifugiati nel risultato. Ci siamo chiusi troppo dietro. Loro sono una squadra con tanta qualità, tanta potenza… il risultato è davvero troppo pesante”. Infatti il Betis è passato per primo in vantaggio, con Ezzalzouli al nono minuto di gioco. “Ci dispiace tantissimo non essere riusciti a regalare questo titolo ai tifosi. Continueremo a provarci. Quello che ci dà questa tifoseria è incredibile, su tutti i livelli. Sono il nostro carburante per continuare a lottare anche il prossimo anno. Gli dobbiamo una, e sono sicuro che in futuro riusciremo a dargliela”.

Foto: Instagram Isco