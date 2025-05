Isco sfida la Fiorentina: “Per noi non conta il pareggio, a Firenze vogliamo vincere”

07/05/2025 | 18:36:58

Isco vede viola e suona la carica per la partita di domani sera. Il Betis, arrivato oggi a Firenze, ha postato su Instagram un video in cui chiede al talento spagnolo se si sente pronto per affrontare la Fiorentina. E la risposta del fantasista non si è fatta attendere:“Prima della semifinale ci avevi detto che eri ‘engorillado’ (ti sentivi un gorilla, ndr) . Adesso, al pensiero di arrivare in finale come ti senti?“. E la risposta: “Engorilladissimo, elevato alla decima potenza. Il pareggio per noi non conta, a Firenze andiamo per vincere” le parole dello spagnolo che crede alla qualificazione dei suoi, che partiranno dal 2-1 dell’andata.

FOTO: Instagram Isco