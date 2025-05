Isco: “Settimana dura, a Firenze è stata una gara molto intensa”

12/05/2025 | 17:00:18

A tre giorni da una notte storica il Real Betis pareggia contro l’Osasuna e complica la corsa alla Champions. I bianconeri, reduci dal 2-2 contro la Fiorentina e dalla conseguente qualificazione alla finale di Conference. Nel post-partita ha parlato Isco, tornando anche sulla sfida del Franchi: “È stata una settimana dura, una partita molto intensa giovedì con la Fiorentina, ma siamo preparati per questo tipo di gare impegnative. Ci sono tanti giocatori in rosa e non possiamo usare questo come scusa. Mancano tre partite, dobbiamo continuare a lottare fino alla fine. La qualificazione in Champions, che desideriamo tanto, si è complicata un po’, ma nel calcio nulla è impossibile. Continueremo a lottare fino all’ultimo e vedremo cosa succederà”

Foto: Instagram Isco