Isco ricorda l’esperienza a Siviglia: “Monchi mi prese per il collo, è una persona ingannevole”

Interessante intervista rilasciata da Isco a Marca. Il centrocampista spagnolo, attualmente svincolato, ha raccontato la fine della sua esperienza al Siviglia e cosa è accaduto con Monchi: “Dopo che Lopetegui andò via chiesi spiegazioni, anche perché sapevo che stavano parlando del mio futuro senza di me. Sono andato a parlare con Monchi. Gli ho detto che era la persona più ingannevole che avessi mai incontrato nel mondo del calcio e mi ha attaccato. Mi è venuto incontro, mi ha afferrato per il collo, ci siamo allontanati e ci hanno dovuto separare del tutto. Mi trovavo bene con i miei compagni, ma son dovuto andar via”.

Foto: Instagram Isco