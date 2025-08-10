Brutte notizie per il Betis: frattura del perone per Isco

10/08/2025 | 16:35:15

Pessime notizie arrivano dall’infermeria del Real Betis. Francisco Alarcon Suarez, meglio noto come Isco, ha subìto un infortunio che lo terrà fuori dai campi per molto tempo. Di seguito il report medico: “Il giocatore del Real Betis Isco Alarcón ha subito un infortunio nell’ultima amichevole precampionato contro il Málaga CF. Dopo gli esami medici effettuati, è stata rilevata una nuova frattura senza spostamento nel terzo medio del perone sinistro. Si tratta di un nuovo infortunio traumatico che non ha alcuna relazione con il precedente, che era stato risolto. Il giocatore sarà sottoposto a un trattamento conservativo nelle prossime settimane e il suo rientro dipenderà dall’evoluzione del processo”.

Foto: Instagram Isco

