Isco: “Poter giocare di nuovo con il Betis è un dono. Temevano che la mia carriera fosse finita per l’infortunio”

22/04/2026 | 11:14:37

Il capitano del Real Betis, Isco Alarcón, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole sul suo rientro dopo l’infortunio:

“Poter giocare di nuovo con il Betis è un dono. Mi avevano detto che non sapevano se sarei mai più riuscito a giocare a calcio dopo l’infortunio. Non possono garantire che gli interventi chirurgici per questo tipo di infortunio abbiano successo, quindi d’ora in poi ogni allenamento e ogni partita sono un regalo per me”.

Foto: X Betis