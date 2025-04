Isco: “Mai stato vicino alla Fiorentina. Contro di loro sarà la mia partita più importante”

30/04/2025 | 15:53:55

Isco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Betis-Fiorentina, ha lanciato la sfida ai gigliati verso la semifinale di Conference League: “La testa mi impone di pensare che domani sia la partita più importante della mia carriera. Spero di portare a casa un buon risultato, ho il sogno di vincere un titolo col Betis, sarebbe storico per il club e la nostra tifoseria”. Lo spagnolo ha poi rivelato la verità sul presunto interesse della Fiorentina nei suoi confronti: “No, non c’è mai stato nessun contatto. Però manderò un messaggio a De Gea per chiedere informazioni su di loro”.

FOTO: Instagram Isco