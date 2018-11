Isco, dai rapporti tesi con Solari ai nuovi rumors di mercato. E quelle parole…

In casa Real Madrid continua a tenere banco il ‘caso’ Isco. Ne sono certi i media iberici, che rivelano come la situazione del fantasista spagnolo, passato da insostituibile a riserva, stia diventando sempre più spinosa. L’ex Malaga, dall’arrivo di Santiago Solari sulla panchina delle Merengues è infatti diventato uno dei tre giocatori (infortunati esclusi) a non aver giocato da titolare nessuna gara della nuova gestione. Non è tutto: la decisione del tecnico di lasciare il centrocampista spagnolo in tribuna nell’ultima sfida di Champions contro la Roma ha sorpreso tutti, ultimo capitolo di una faida iniziata fin dall’insediamento in panchina al posto di Lopetegui, del quale proprio Isco è stato uno dei pochi sostenitori in spogliatoio fino all’esonero. Un’assenza che ha fatto rumore in Spagna e che è destinata a far esplodere definitivamente un caso al Real. E, inevitabilmente, sono tornati a galla quei rumors di mercato (occhio alle big di Premier ma anche alle italiane) che avevano già fatto capolino in estate. “Credo si tratti di un tema che non interessa, come ho già detto si tratta di decisioni tecniche – ha tagliato corto Solari sul tema Isco – Una mancanza di rispetto di Isco nei miei confronti? Non posso andare dietro a tutte le voci. Qui ci sono 24 professionisti e il mio compito è decidere. Faccio quello che ritengo sia meglio per ciascuno, tutti sono importanti. Non leggo la stampa sportiva… Qui sono tutti professionisti che lavorano bene, abbiamo alcuni giovani ma la maggior parte dei giocatori sono uomini maturi e non credo si facciano distrarre da quello che arriva da fuori”. Parole di circostanza, chiaramente. I rapporti tesi con Solari rendono infatti la situazione piuttosto delicata, che rischia di compromettere il futuro di Isco in maglia merengue.

Foto: sito ufficiale Real Madrid