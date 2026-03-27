Isaksen trascina la Danimarca e anche la Lazio esulta: “Due gol in un minuto, mamma mia”

27/03/2026 | 11:23:59

Notte da sogno per la Danimarca e per Gustav Isaksen. L’attaccante esterno della Lazio ha messo a segno una doppietta in un minuto, praticamente condannando la Macedonia del Nord tra il 58′ e il 59′. Due reti nel giro di un minuto, celebrate anche dalla Lazio sui social. I biancocelesti hanno sottolineato la grande prova del giocatore: “Due gol in un minuto, mamma mia”. Altri segnali di una crescita inarrestabile dell’esterno offensivo ben allenato da Sarri alla Lazio, il momento d’oro di Gustav prosegue.

foto x danimarca