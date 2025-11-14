Isaksen: “Mi sento meglio fisicamente e mentalmente. Ora credo più in me stesso”

14/11/2025 | 18:23:27

Isaksen ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca, soffermandosi anche sul momento che sta vivendo alla Lazio: “Mi sento fisicamente e mentalmente meglio rispetto a un mese fa, quando ero già stato convocato con la Nazionale. Sto davvero molto bene e spero di poter aiutare la squadra, con gol e assist. Il ct Riemer e i compagni mi danno moltissima fiducia. Questo è importante per me come giocatore. Credo di più in me stesso e nelle mie capacità e riesco ad affrontare al meglio ogni partita. Sono stato felice di sentire la reazione del mister dopo il mio gol contro il Cagliari. Contro la Bielorussia mi aspetto che vinceremo, altrimenti non meriteremo di andare ai Mondiali. Dobbiamo batterli, mettendo in campo lo stesso atteggiamento e la stessa intensità che abbiamo avuto l’ultima volta che li abbiamo incontrati”.

Foto: Instagram Isaksen