Isaksen: “L’obiettivo è tornare in Europa. Il gol? Finalmente”

03/11/2025 | 23:27:20

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato così a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Mi verrebbe da dire ‘Finalmente’ dopo questo gol! Troppo importante per me e per la squadra, era una partita importante anche per i tifosi. Sono sei partite che non perdiamo. Il momento è buono, dobbiamo continuare. Europa? Sì, è l’obiettivo. Guardiamo solo avanti, siamo una squadra forte”.

Foto: Instagram personale