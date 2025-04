Isaksen: “L’obiettivo è arrivare in fondo all’Europa League. Siamo pronti”

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Bodo/Glimt.

Queste le sue parole: “Non devono esserci scuse, è calcio con un pallone che corre per 90 minuti. Certo, qui è diverso da Roma e il campo è sintetico ma siamo pronti. Sono contento che siamo venuti qui un giorno prima, ci siamo allenati in campo”.

Avete magari la testa già proiettata più in avanti?

“L’obiettivo è di arrivare in fondo. Non abbiamo fatto tutto questo lavoro fino a qui per andare fuori adesso, anche se sappiamo che sfideremo una squadra complicata su un campo difficile. E ci saranno due partite, domani un primo tempo e poi il ritorno a Roma”.

Foto: Instagram Isaksen