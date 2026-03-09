Isaksen: “La Coppa Italia è l’obiettivo per arrivare in Europa. In campionato cerchiamo di fare il massimo”

09/03/2026 | 23:49:19

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Ogni partita è importante per noi, ovviamente la Coppa Italia è un obiettivo, ma dobbiamo migliorare in campionato, nessuno sa quello che può succedere. Prendiamo i punti che possiamo”.

Quanto pesa per voi giocare in questo ambiente? “Chiaramente non è facile, non vediamo i tifosi… Speriamo che tornino presto, ma non è una nostra decisione. Proviamo a fare la prestazione ogni volta, speriamo che ci vedano nuovamente presto”.

Foto: sito Lazio