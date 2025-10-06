Isaksen: “Ho vissuto giorni difficili con la mononucleosi, stavo impazzendo”

06/10/2025 | 16:15:23

Intervistato da sport.tv2.dk, Gustav Isaksen ha raccontato il calvario vissuto la scorsa estate con la mononucleosi: “Stavo impazzendo a stare sdraiato e a guardare il soffitto per quattordici giorni senza sapere quando sarei potuto tornare alla mia vita normale. All’improvviso, dopo un allenamento, ho sentito che il mio corpo era completamente distrutto, così sono andato a farmi fare un massaggio nella speranza che potesse rilassarmi un po’. Ma mentre ero sdraiato sul lettino, ho iniziato a sentire un freddo pazzesco. All’inizio il medico pensava che fosse solo un mal di gola, ma poi mi sono sentito sempre peggio. Quando è arrivato l’esito degli esami, sono stato messo direttamente in isolamento per due settimane nel centro sportivo della Lazio, dove sono stato costantemente monitorato da un medico. Quando è arrivato l’esito degli esami, sono stato messo direttamente in isolamento per due settimane nel centro sportivo della Lazio, dove sono stato costantemente monitorato da un medico”.

Foto: Instagram Isaksen