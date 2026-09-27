Isaksen: “Ho dei compagni di squadra fantastici. Tifosi? Non riesco a camminare per Roma senza essere fermato”

27/09/2026 | 13:20:55

L’attaccante della Lazio e della Nazionale danese, Gustav Isaksen, ha concesso dal ritiro della Danimarca un intervista a BT. Queste le sue parole:

“Quando arrivi alla Lazio devi pur provare a vivere in città, almeno all’inizio. Ora adoro il posto dove sto. Sono molto felice di potermi alzare ogni giorno, uscire in giardino e starmene semplicemente al sole. È magico. La mia famiglia viene spesso a trovarmi. E poi c’è Provstgaard lì con me: ci troviamo molto bene insieme. Inoltre, ho dei compagni di squadra fantastici. I tifosi? Non riesco a camminare per Roma senza essere fermato. Ce ne sono davvero tantissimi”.

Foto: Instagram Isaksen