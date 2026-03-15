Isaksen: “Grazie ai tifosi. Avevamo bisogno di una serata del genere”

15/03/2026 | 23:22:03

Il match winner di Lazio-Milan, Isaksen, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sui rossoneri.

Queste le sue parole: “Atmosfera incredibile, ci voleva davvero una serata così. Ci era mancato il nostro pubblico. Mi fa piacere aver ricevuto l’abbraccio di tutta la squadra, faccio parte di un gruppo composto anzitutto da bravi ragazzi e da persone che mi aiutano quotidianamente per consentirmi di esprimermi al meglio”.

Foto: sito Lazio