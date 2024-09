Isaksen: “Con Tudor non ci siamo trovati. Con Baroni è cambiato tutto”

Direttamente dal ritiro della Nazionale danese, l’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha così parlato del suo momento alla Lazio: “Adesso c’è decisamente più calma. Sembra che ci possa essere un lungo futuro con l’attuale allenatore”, ha spiegato in merito all’arrivo di Marco Baroni.

Su Tudor: “Prima ho avuto un po’ di difficoltà con Igor Tudor, non ci siamo trovati al 100%. Non ero proprio il giocatore che voleva, ne voleva uno diverso. Ma penso comunque di aver fatto bene con lui ed è stato un po’ frustrante non giocare. Nelle ultime cinque o sei partite prima degli Europei non sono mai sceso in campo. È stato un periodo un po’ difficile”.

Infine: “Durante le vacanze estive poi tutto è cambiato, ora sono felice che abbiamo un nuovo e bravo allenatore. Baroni è forte, penso che stia andando bene e credo di aver fatto davvero un buon precampionato. Nell’ultima partita che abbiamo giocato contro il Milan sono entrato a metà tempo e ho fatto molto bene. Quando torno spero di giocare ancora di più, magari dall’inizio. È più bello e più divertente il secondo anno nel tuo club, conosci già tutto. Ho il potenziale per essere un calciatore importante nella Lazio che si muove sulla fascia destra e gioca sempre. Credo che ci riuscirò”.

Foto: sito Lazio