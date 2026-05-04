Isaksen: “Con la Lazio mi aspettano le gare più importanti della vita”

04/05/2026 | 18:04:16

Gustav Isaksen ha parlato ai canali ufficiali della Lazio: “È stata una stagione con alti e bassi. Ci sono state grandi partite ma anche sconfitte grandi. Ora guardo solo avanti e non vedo l’ora di vivere questo finale di stagioni, nel quale ci saranno le gare più importanti della mia vita. Provstgaard? Lui è una grande persona e anche un grande giocatore. Può anche fare il capitano, in Danimarca lo è sempre stato e in campo prende si sempre la responsabilità. Con il pallone è cresciuto ed è un giocatore importante per noi, gli auguro il meglio”.

Foto: Instagram Isaksen